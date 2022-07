POL-WAF: Sendenhorst. "Ein bisschen getrunken" - Alkoholkonsum bei Kontrolle aufgefallen

Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstag (05.07.2022, 09.00 Uhr) eine Radfahrerin in Warendorf leicht verletzt worden. Eine 59-jährige Warendorferin war in ihrem Auto auf der Münsterstraße Richtung Innenstadt unterwegs. Verkehrsbedingt hielt sie an der Andreasstraße an, um diese anschließend zu überqueren. Beim Anfahren stieß sie mit der von rechts kommenden Radfahrerin aus Warendorf zusammen. ...

