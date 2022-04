POL-DU: Wanheimerort: Versuchter Raub auf 64-Jährige - Wer kennt diesen Jugendlichen?

Duisburg (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (28. April, 1:40 Uhr) ist eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein an der Lilien-/Tulpenstraße komplett abgebrannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Besitzer des Häuschens war noch am Vortag bis etwa 22:30 Uhr vor Ort. Warum es zu dem Feuer kam, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, ...

mehr