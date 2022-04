Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Mitarbeiter von Lkw-Anhänger überrollt

Duisburg (ots)

Der leere Anhänger eines Lkw hat am späten Mittwochabend (27. April, 23:45 Uhr) auf der Duisburger Straße einen Mitarbeiter überrollt. Der 25-Jährige kam mit Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus - es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen hielt der 45 Jahre alte Lkw-Fahrer an, um zwei Mitarbeiter aussteigen zu lassen. Sie gingen hinter den Lastwagen, um ihre Rucksäcke von der Ladefläche zu holen. Als der Fahrer die beiden nicht mehr im Außenspiegel sah, rollte er an und erfasste den 25-Jährigen mit dem Anhänger.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell