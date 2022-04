POL-DU: Beeckerwerth: Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Duisburg (ots) - Ein 18 Jahre alter Autofahrer hat am frühen Mittwochmorgen (27. April, 4:50 Uhr) das Stopp-Schild an der Einmündung der Wanheimer Straße/Wörthstraße missachtet und stieß mit einer kreuzenden Pkw-Fahrerin (58) zusammen. Der junge Mann verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Da Betriebsmittel ausgelaufen waren, streute die Feuerwehr ...

mehr