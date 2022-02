Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti geschmiert

Gera (ots)

Gera: Einen Glas- und einen Altkleidercontainer, eine Hauswand und ein Garagentor in der Friedrich-Bertels-Straße / Am Leumnitzer Bach beschmierten unbekannte Täter in der Zeit vom 14.02.2022 - 15.02.2022 mit schwarzer Farbe. Die Geraer Polizei ermittelt daraufhin zum Tatgeschehen der Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise zu den Verursachern unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (KR)

