Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz im OT Stüntzhain

Altenburg (ots)

Altenburg: Feuerwehr und Polizei kamen heute Nacht (15.02.2022), kurz nach 04:15 Uhr An den Schanzen im OT Stüntzhain zum Einsatz. Von dort meldet ein Zeuge den Brand in einem leerstehenden Gebäude wahrgenommen zu haben. Vor Ort stellte sich heraus, dass aus noch ungeklärter Ursache abgelagerter Müll in dem Gebäude schwelte und es so zur Rauchentwicklung kam. Die Gefahrenquelle wurde seitens der Feuerwehr gelöscht. Personen kamen nicht zu schaden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zum Geschehen unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (KR)

