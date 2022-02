Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Greiz (ots)

Greiz: Den Türknauf der Kabinentür einer öffentlichen Toilette am Parkplatz Elsterufer entfernten unbekannte Täter am gestrigen Tag (14.02.2022), in der Zeit von 05:00 Uhr bis 20:45 Uhr. Ein Zeuge bemerkte den Schaden und meldete dies der Greizer Polizei. Diese leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren zur Sachbeschädigung ein und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen. (RK)

