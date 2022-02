Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zigarettenautomat gesprengt

Gera (ots)

Gera: Unbekannte sprengten in der Zeit vom 13.02.2022 zum 14.02.2022 einen in der Tinzer Straße abgestellten Zigarettenautomaten, so dass dieser stark beschädigt wurde. Möglicherweise nutzten die Täter dabei Feuerwerksböller. Trotz Beschädigung gelang es den Dieben nicht, an das Innere des Automaten zu gelangen, so dass sie scheinbar ohne Beutegut vom Tatort flüchteten. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

