Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handy gestohlen - Täter gestellt

Gera (ots)

Gera: Da ihm sein Handy gestohlen wurde rief ein 37-jähriger Mann heute Nacht (15.02.2022) die Geraer Polizei um Hilfe. Gegen 02:00 Uhr befand sich der alkoholisierte Geschädigte an einer Haltestelle in der Heinrichstraße in Gera, als ihm der spätere Dieb um Feuer bat. Der nutzte kurzerhand die Situation aus, schnappte sich blitzartig das Handy des 37-Jährigen und flüchtete. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten unverzüglich eine Fahndung nach dem Dieb ein und stellten in der Berliner Straße einen 22-Jährigen. Tatsächlich entpuppte sich dieser als der gesuchte Handydieb, so dass ein Verfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Der Bestohlene erhielt selbstverständlich sein Telefon zurück. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell