Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei E-Bikes aus Keller gestohlen

Gera (ots)

Gera: Die Ermittlungen zum Diebstahl von zwei E-Bikes hat die Geraer Polizei am gestrigen Montag (14.02.2022) aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen die Diebe am Sonntag (13.02.2022), in der Zeit von 11:00 Uhr bis 15.00 Uhr in den Abstellraum des Mehrfamilienhauses in der Straße des Bergmanns ein und stahlen die Fahrräder. Unerkannt gelang ihnen im Anschluss die Flucht. Zeugen, welche Hinweise zu den Dieben geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell