Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mit Pkw ohne Versicherungsschutz in Varel unterwegs

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, den 12.10.2021, kontrollierte eine Streife in den Mittagstunden in der Mühlenstraße einen Pkw. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Versicherungsschutz des Fahrzeuges bereits vor vier Wochen erloschen ist. Gegen den 43-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm zudem untersagt.

