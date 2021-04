Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Junge Mädchen unterstützten Polizei bei einer Festnahme

Minden (ots)

Eine eher ungewöhnliche Hilfe bei einer Festnahme erlebte am frühen Mittwochabend eine Streifenwagenbesatzung der Mindener Polizei. Mithilfe eines von zwei jungen Mädchen zur Verfügung gestellten Fahrrades gelang es einem der Beamten, einen zu Fuß flüchtenden Mann einzuholen und dingfest zu machen. Grund seiner Flucht war, dass er vorher ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein sowie unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren war.

Gegen 18.45 Uhr war den Beamten in ihrem zivilen Streifenwagen auf der Bauhofstraße ein Audi entgegengekommen, dessen Fahrer sein Handy benutzte. Die Polizisten wendeten ihr Fahrzeug und folgten dem Verdächtigen. In Höhe der Kreuzung Gustav-Heinemann-Brücke und Friedrich-Wilhelm-Straße musste der 35-jährige Portaner verkehrsbedingt auf der Rechtsabbiegespur halten. Die Einsatzkräfte fuhren neben den Audi und gaben dem Fahrer Anhaltesignale. Als die Ampel auf Grünlicht wechselte, gab der Mann Vollgas und flüchtete über die Friedrich-Wilhelm-Straße und Festungsstraße. In Höhe der Fußgängerbrücke über die Bahngleise sprang er aus seinem Auto und flüchtete zu Fuß über die Brücke entlang der Bahnstraße weiter in die Pionerstraße. Ein Polizist verfolgte ihn ebenfalls zu Fuß. Als der auf der Bahnstraße an zwei jungen Mädchen vorbeilief, boten diese ihm spontan ihr Fahrrad an. Das Angebot annehmend, konnte er kurze Zeit später den Flüchtenden einholen und festnehmen. Noch während der Beamte auf Unterstützungskräfte wartete, kamen die beiden Helferinnen am Festnahmeort vorbei, nahmen ihr Fahrrad und entfernten sich. Der Mann wurde später zur Mindener Polizeiwache verbracht, wo ihm eine Blutprobe abgenommen wurde.

Die Polizei Minden-Lübbecke bedankt sich auf diesem Wege noch einmal recht herzlich bei seinen Helferinnen und würde sich freuen, wenn sich diese für einen persönlichen Dank bei uns melden würden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell