Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl auf Baustelle - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Zehma: Unbekannte Diebe trieben ihr Unwesen am vergangenem Wochenende im Bereich einer Baustelle in Zehma. Dabei brachen die Täter einen Baucontainer auf und stahlen aus diesem u.a. Werkzeug, Dieselkraftstoff sowie mehrere Meter eines Starkstromkabels. Zudem zapften die Diebe von einem in der Nähe befindliche Bagger Diesel ab. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

