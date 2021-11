Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Vorfahrt missachtet

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt, OT: Neustadt]

Am 09.11.2021, gegen 06:40 Uhr wollte eine 19-jährige Frau mit ihrem Pkw von der Schottenbühlstraße kommend, geradeaus in Richtung Hebelstraße weiterfahren. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden, ebenfalls in die Hebelstraße einfahrenden Autofahrer. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Keiner der Unfallbeteiligten wurde verletzt. Die beiden Fahrzeuglenker konnten nach der erfolgten Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen.

