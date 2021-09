Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Um 11 Uhr des heutigen Tages fuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel auf der Zufahrt eines Verbrauchermarktes in Richtung Siemensstraße. An der Einmündung, die sich ca. 150m östlich des Kreisverkehrs befindet, kam es zur Kollision mit einem 62-jährigen Fahrradfahrer aus Waltrop. Er fuhr auf dem Radweg der Siemensstraße in Richtung Habingshorster Straße. Der Waltroper stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte versorgten ihn zunächst vor Ort und transportierten ihn dann in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 450 Euro.

