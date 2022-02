Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl am Südbahnhof

Gera (ots)

Gera: Ein am Südbahnhof abgestelltes E-Bike geriet am gestrigen Tag (15.02.2022) ins Visier bislang unbekannter Täter. Diese machten sich in der Zeit von 11:50 Uhr bis 14:50 Uhr an dem Rad zu schaffen und rissen gewaltsam den Akku heraus. Als die 59-jährige Eigentümerin zu ihrem Rad zurückkehrte bemerkte sie den Diebstahl und informierte die Polizei. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen werden nunmehr Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell