Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall Alter Markt

Kaakstraße in Jever - Fahrerin eines schwarzfarbenen Pkw mit FRI-Kennung wird gebeten sich zu melden!

Jever (ots)

Am Montag, 25.04.2022, um 06:08 Uhr, ereignete sich im Alten Markt in Höhe Kaakstraße in Jever ein Verkehrsunfall. Beim Ausparken aus einer Parklücke stieß die Fahrerin eines Pkw mit einem Radfahrer zusammen. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten verließ die Fahrerin mit ihrem Pkw den Unfallort. Die Polizei bittet nun die Fahrerin des schwarzfarbenen Pkw mit Friesländer Kennzeichen sich zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts mit der Polizei in Jever unter 04461- 9211-0 in Verbindung zu setzen. Mögliche weitere Zeugenhinweise werden ebenfalls unter o.g. Rufnummer entgegengenommen.

