Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Täter demoliert geparkten Pkw- Zeugen gesucht!

Varel (ots)

Bereits am Sonntag, 10.04.2022, gegen 03:35 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Verbrauchermärkte NETTO / EDEKA in Varel-Obenstrohe ein dort geparkter Pkw beschädigt. Ein männlicher Täter schlug nach bisherigen Erkenntnissen mit einem metallenen Gegenstand auf die Motorhaube und Frontscheibe des Pkw ein. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Der Täter wurde bei der Tatausführung beobachtet, konnte jedoch fliehen. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 1,90-1,95 m groß, bekleidet mit einer dunklen Bomberjacke mit Kapuze. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell