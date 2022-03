Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefunden

Jena (ots)

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wurde am Sonntagabend bei einer Gemeinschaftsschule in Jena auf einen älteren Herrn aufmerksam, welcher mit Hausschuhen bekleidet dort im Bereich unterwegs gewesen ist. Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnte der Rentner festgestellt und wieder an sein Seniorenheim übergeben werden, aus welchem er nämlich augenscheinlich zuvor stiften gegangen ist.

