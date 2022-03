Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ausbildung bei der Polizei?

Jena/Weimar/Saale-Holzland-Kreis/Weimarer Land (ots)

Das Ziel ist oftmals klar, nur der Weg dahin noch nicht. Wenn Dein Wunschziel ist, eine Ausbildung bei der Thüringer Polizei zu beginnen und perspektivisch auch mal für Sicherheit und Ordnung sorgen zu wollen, dann kann die Polizei Jena vielleicht unterstützen und die noch fehlenden Anreize setzen, bzw. bestehende Fragen klären.

Am Dienstag, 15. März 2022, führt die LPI Jena, ab 16:00 Uhr, eine Einstellungsberatung im Gebäude der Polizeiinspektion Weimar, Am Kirschberg 1 in 99432 Weimar, durch. Hier können viele Fragen rund um das Thema Bewerbung, Ausbildung und Studium gestellt werden. Getreu dem Motto: "Es gibt keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten", versuchen unsere Einstellungsberater dir mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und die Fragezeichen im Kopf auszumerzen.

Ihr habt Interesse? Dann meldet Euch an unter 03641 - 81 1043 oder aber per Mail an nwg.lpij@polizei.thueringen.de.

Aufgrund der aktuellen pandemischen Lage ist es uns nur möglich eine bestimmte Anzahl an Interessenten zu empfangen, allerdings sind noch weitere Termine in Planung, also meldet euch.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell