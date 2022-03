Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spiegel abgeschlagen

Weimar (ots)

Ebenso hat sich in der Weimarer Döllstädtstraße ein Unbekannter an einem Fahrzeug ausgelassen. Von einem geparkten Pkw BMW schlug oder trat der Täter am Sonntagmorgen gegen 7:00 Uhr alle beiden Außenspiegel ab. Er verursachte damit Schaden an dem Wagen in Höhe von etwa 500 Euro.

