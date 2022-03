LPI-J: Kennzeichen abgerissen

Apolda (ots) - In der Zeit vom 04.03. bis 05.03.2022, 07:30 Uhr haben unbekannte Täter am Rathaus in der Schleiergasse in Apolda die Halterung der Dachentwässerung aus der Wand gerissen und dabei ein ca. 1,5 m langes Stück Kupferfallrohr entwendet. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

