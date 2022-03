LPI-J: Streit bis die Fetzen flogen

Weimar (ots) - In Bad Berka stießen Beamte der PI Weimar gestern auf einen Mann, der mit Haftbefehlt gesucht wurde. Der 37-Jährige unterließ es seine nach einem Urteil verhängte Geldstrafe zu begleichen. Auch gestern konnte er die Summe nicht aufbringen, so dass er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

