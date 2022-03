Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Kfz

Steinfurt (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (19.03.) in der Zeit zwischen 05.30 Uhr und 20.15 Uhr an einem schwarzen Opel Corsa die Seitenscheibe eingeschlagen. Das Fahrzeug war am Timmermannufer unterhalb der Brücke des Kardinal-Galen-Rings abgestellt. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie die beschädigte hintere rechte Seitenscheibe fest. Diese war eingeschlagen. Die Täter durchsuchten das Fahrzeug, entwendeten ersten Ermittlungen zufolge jedoch nichts. Der Sachschaden am Opel wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell