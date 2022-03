POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall, 78-Jährige schwer verletzt

Steinfurt (ots) - In Emsdetten-Austum ist es am Samstag (19.03.) gegen 13.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 54-jährige Emsdettenerin fuhr mit ihrem VW Up auf der Kreisstraße 56 von Hembergen in Fahrtrichtung Emsdetten. In Höhe der Anschrift Austum 23 kam sie mit ihrem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen. Dort kollidierte ihr Fahrzeug mit einem Baum. ...

