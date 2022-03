Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht Zeugensuche

Steinfurt (ots)

Am Samstag (19.03.) gegen 14.45 Uhr beobachteten Zeugen in Rheine wie ein Fahrzeug beschädigt wurde. Ein Pkw touchierte auf der Heinrich-Lübke-Straße in Höhe der Hausnummer 43 beim Vorbeifahren den dort am Fahrbahnrand geparkten VW Polo. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Zeugen meldeten Anwohnern den Vorfall, ohne jedoch ihre Erreichbarkeit zu hinterlassen. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Zeugen die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/9384215 in Verbindung zu setzen.

