POL-ST: Steinfurt-Bo., Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (17.03.22) zwischen 19.30 Uhr am Vorabend und 09.25 Uhr am nächsten Morgen sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Dorfbauerschaft Sellen eingebrochen. Das Haus liegt an der Straße Sellen von der B54 kommend in Richtung Waldhotel Lauff. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter ein Kellerfenster auf und bauten ...

mehr