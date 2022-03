Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbrecher hebeln Kellerfenster eines Wohnhauses auf, Schmuck entwendet

Steinfurt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (17.03.22) zwischen 19.30 Uhr am Vorabend und 09.25 Uhr am nächsten Morgen sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Dorfbauerschaft Sellen eingebrochen. Das Haus liegt an der Straße Sellen von der B54 kommend in Richtung Waldhotel Lauff. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter ein Kellerfenster auf und bauten dies aus. Dann durchsuchten sie das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Sie wurden fündig und stahlen Schmuck. Offenbar verließen die Einbrecher das Haus über das Küchenfenster. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

