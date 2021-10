Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Zentrallager der Post

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwochabend (06.10.2021) ist es zum Einbruch in das Zentrallager der Post in der Falkenbergstraße in Norderstedt gekommen.

Unbekannte drangen am Abend gewaltsam in das Gebäude ein, öffneten mehrere Pakete und entwendeten darin enthaltene Smartphones.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürften der/die Täter zwischen 18:00 und 21:00 Uhr in das Lager eingebrochen sein.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Informationen über verdächtige Personen und Fahrzeuge im Tatzeitraum unter 040 52806-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell