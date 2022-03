Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Straßenraub, Jugendliche schlagen Mann und stehlen sein Smartphone

Rheine (ots)

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Bahnhof an der Max-Born-Straße einen 44-Jährigen angegriffen und sein Smartphone gestohlen. Die Tat ereignete sich am Donnerstag (17.03.22) gegen 18.30 Uhr. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war es kurze Zeit zuvor am Busbahnhof bereits zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Geschädigten und den Jugendlichen gekommen. Später gab es am westlichen Ausgang des Bahnhofs, im Bereich des Fahrradabstellplatzes, eine weitere Auseinandersetzung. Schließlich schlugen offenbar mehrere Täter auf den 44-Jährigen ein und entwendeten sein Handy. Die Tätergruppe flüchtete durch den Bahnhofstunnel in unbekannte Richtung. Das beobachteten mehrere Zeugen. Der 44-Jährige wurde nach einer ambulanten Behandlung leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zu den Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Es handelt sich um fünf bis sechs junge Männer im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. Sie führten einen E-Roller mit sich. Einer der Jugendlichen hatte längere Haare bis zu den Ohren. Eine andere Person hatte eine korpulente Statur und trug einen beige-braunen Pullover. Eine weitere Person war etwa 1,60 Meter groß und trug eine olivgrüne Jacke sowie eine schwarze Hose. Die Kriminalpolizei ermittelt im Fall des Straßenraubs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache in Rheine entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

