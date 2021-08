Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Raub in der Nordstadt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (roh) - An der Bushaltestelle "Martin-Luther-Straße", in der Hildesheimer Nordstadt, wurde am gestrigen Sonntag, den 01.08.2021, ein 16-Jähriger, aus dem Landkreis Hildesheim, Opfer eines Raubes.

Der junge Mann war mit einer 15-jährigen Freundin in der Nordstadt spazieren, als ihnen eine Gruppe Jugendlicher auffiel, die sie anscheinend seit einer ganzen Weile verfolgte. Mitglieder der Gruppe waren dem Opfer auch flüchtig bekannt. Letztlich sei es an der Haltestelle zum Übergriff durch insgesamt drei Täter gekommen.

Sie hätten den 16-Jährigen geschlagen, ihn zu Boden geworfen und seinen Rucksack entwendet. Weiterhin seien sie wohl auch auf andere Wertgegenstände aus gewesen, hätten die Tat aus unbekannten Gründen aber abgebrochen und seien in Richtung Friedrich-Nämsch-Park geflüchtet.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es einer Funkstreifenwagenbesatzung einen Tatverdächtigen im Nahbereich festzunehmen. Zuvor jedoch lieferte er sich eine fußläufige Verfolgung durch die engen Straßen der Nordstadt. Er wurde nach seiner Festnahme zur Inspektion verbracht. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim wurde der Tatverdächtige, nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen, wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen zur Tat dauern an.

Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben und insbesondere Aufschluss über die Tatbeiträge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildesheim unter der bekannten Rufnummer: 05121/939-0 zu melden.

