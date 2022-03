Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in die Wilhelmschule

Steinfurt (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Donnerstag (17.03.), 17.00 Uhr und Freitag (18.03.), 07.30 Uhr in die Wilhelmschule an der Wannenmacherstraße eingestiegen. Die Täter schlugen die Fensterscheibe zu einem Büroraum ein und gelangten so in das Gebäude. Dort durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen, die sie teils gewaltsam aufgebrochen haben. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell