Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Gartenlaube abgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (28. April, 1:40 Uhr) ist eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein an der Lilien-/Tulpenstraße komplett abgebrannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Besitzer des Häuschens war noch am Vortag bis etwa 22:30 Uhr vor Ort. Warum es zu dem Feuer kam, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0203 2800 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

