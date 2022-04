Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh/Hamborn: Rollerfahrer flüchtet nach Unfall

Duisburg (ots)

Ein Rollerfahrer hat in der Nacht zu Donnerstag (28. April, 00:50 Uhr) auf dem Gehweg der Duisburger Straße an einem Fitnessstudio einen Fußgänger angefahren. Anschließend flüchtete der Fahrer samt Sozius mit seinem schwarzen Zweirad und bog in die August-Thyssen-Straße ab. Der Fußgänger (25) verletzte sich und wollte bei Bedarf selber zum Arzt gehen. Hinweise zum Rollerfahrer nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

