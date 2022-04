BPOL-KI: Brandgeruch im Zug - Bundespolizei muss schlafenden Mann wecken

Kiel (ots) - Am Freitag (01.04) wurde durch die Bundespolizei am Kieler Hauptbahnhof ein entwendeter Elektroroller sichergestellt. Dieser wurde einen Tag zuvor in Neumünster als gestohlen gemeldet. Gegen 14:45 Uhr erhielt die Kieler Bundespolizei einen telefonischen Bürgerhinweis. Der Mann gab an, dass der GPS-Tracker seines gestohlenen E-Scooter anzeigt am Kieler Bahnhof zu sein. Mehrere Streifen der Bundespolizei ...

