Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Mit gestohlenem E-Scooter unterwegs

Kiel (ots)

Am Freitag (01.04) wurde durch die Bundespolizei am Kieler Hauptbahnhof ein entwendeter Elektroroller sichergestellt. Dieser wurde einen Tag zuvor in Neumünster als gestohlen gemeldet.

Gegen 14:45 Uhr erhielt die Kieler Bundespolizei einen telefonischen Bürgerhinweis. Der Mann gab an, dass der GPS-Tracker seines gestohlenen E-Scooter anzeigt am Kieler Bahnhof zu sein.

Mehrere Streifen der Bundespolizei begaben sich daraufhin auf die Suche nach dem Gefährt. Am Eingangsbereich des Kieler Hauptbahnhofes konnten sie einen Mann mit einem E-Roller feststellen. Der 40-Jährige gab an, sich den Roller von einem Freund ausgeliehen zu haben. Einen Eigentumsnachweis konnte er nicht vorweisen ebenso war ihm der Name des Freundes entfallen. Eine fahndungsmäßige Überprüfung der Fahrgestellnummer ergab, dass es sich um den gestohlenen E-Scooter handelt, der zur Sicherstellung ausgeschrieben ist.

Der Mann wurde zwecks Anzeigenaufnahme mit auf die Wache der Bundespolizei am Kieler Bahnhof genommen, der E-Roller wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Diebstahl wird nun auf den Syrer zukommen.

Der rechtmäßige Eigentümer des E-Scooter wurde telefonisch benachrichtigt und erschien gegen 16:00 Uhr auf der Wache. Der E-Scooter war am 30.03.2022 in der Holsten Passage Neumünster entwendet worden.

Nach Feststellung des Diebstahls suchte er umgehend ein Polizeirevier in Neumünster auf und brachte den Diebstahl zur Anzeige. Nach Klärung der Eigentumsverhältnisse wurde ihm sein Roller ausgehändigt. Glücklich und sichtlich erleichtert fuhr er davon.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell