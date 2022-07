Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Auto angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntag, (03.07.2022, zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr) einen an der Von-Galen-Straße in Everswinkel geparkten roten Daimler angefahren. Aufgrund der Spurenauswertung und Zeugenaussagen könnte der Schaden durch einen Radfahrer verursacht worden sein. Der Unbekannte beschädigte den Daimler hinten links am Kotflügel, der Heckschürze sowie der Seitenverkleidung und flüchtete, ohne die Polizei zu informieren.

Wer kann Angaben zu dem Radfahrer machen oder hat den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

