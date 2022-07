Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Auto angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Montag, (04.07.2022, 08.00 Uhr) und Mittwoch, (06.07.2022, 16.30 Uhr) einen an der Wallpromenade in Warendorf geparkten schwarzen Volvo angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte beschädigte den Volvo hinten links und flüchtete, ohne die Polizei zu informieren. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

