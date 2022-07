Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Butjadingen +++ Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 10. Juli 2022, ereignete sich gegen 16:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße "Am Deich" in Fedderwardersiel in Butjadingen.

Ein 68-Jähriger aus Salzgitter befuhr mit seinem VW die Straße "Am Deich" in Richtung Burhave. Zeitgleich befuhr eine 66-Jährige aus Detmold mit einem Pedelec dieselbe Straße in entgegengesetzte Richtung.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde die Radfahrerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in einer Höhe von rund 3.200 Euro.

Gegen beide Verkehrsteilnehmende wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie gegen den Pkw-Fahrer ein Strafverfahren aufgrund einer fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

