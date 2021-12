Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach Unfall gesucht

Landkreis Osterholz (ots)

Lilienthal. Am Mittwochabend gegen kurz vor 19:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw in der Heidberger Straße kurz nach der Abzweigung Heidberger Schweiz in Fahrtrichtung Lilienthal. Nach ersten Informationen fuhr ein 31-jähriger Fahrer eines Mercedes hinter einem 43-jährigen Fahrer eines Renault und wollte diesen überholen, als es zu einem Zusammenstoß kam. Möglicherweise soll der 43-Jährige auf die Gegenfahrbahn gefahren sein. Über das Geschehen gerieten die beiden Beteiligten in einen Streit.

Die Polizei Lilienthal hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht mögliche Zeugen, die Angaben zum genauen Unfallgeschehen machen können. Hinweise von Zeugen nehmen die Beamt/-innen in Osterholz-Scharmbeck unter 04791/3070 entgegen.

