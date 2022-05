Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiaten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagvormittag (01.05.2022) einen 24 Jahre alten Mann und einen 14 Jahre alten Jugendlichen festgenommen, die im Verdacht stehen, Waren aus einem Lebensmittelgeschäft in der Klett-Passage gestohlen zu haben, wobei sich der 24-Jährige gegen seine anschließende Festnahme gewehrt haben soll. Der 24 Jahre alte Tatverdächtige ging zunächst gegen 11.00 Uhr in das Geschäft und nahm Getränke und Lebensmittel im Wert von rund 80 Euro aus den Regalen. Anschließend verließ er das Geschäft über den Eingang, wo sein 14-jähriger mutmaßlicher Mittäter wartete, ihm die Tür aufhielt und einen Teil der Waren an sich genommen haben soll. Der 41 Jahre alte Ladenbesitzer, der den Vorfall beobachtet hatte, verfolgte den 24-Jährigen und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Dabei soll sich der Tatverdächtige gewehrt und den Inhaber leicht verletzt haben. Als die Beamten eintrafen, erkannte der 41-Jährige auch den sich in der Nähe aufhaltenden mutmaßlichen Komplizen, woraufhin weitere Beamte den 14-Jährigen ebenfalls festnahmen. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut eines Erziehungsberechtigten überstellt. Der 24 Jahre alte syrische Staatsangehörige wird im Laufe des Montags (02.05.2022) einem Haftrichter vorgeführt.

