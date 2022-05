Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstag auf Freitag (28.04.2022 bis 29.04.2022) einen Roller in der Auerbachstraße gestohlen. Die Täter stahlen in der Zeit von 12.00 Uhr bis 17.30 Uhr den Elektroroller, welcher auf Höhe der Hausnummer 159 geparkt war. Der neuwertige Roller der Marke UNU in matt-schwarz hatte das Versicherungskennzeichen 636 MIH und einen Wert von zirka 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Martin-Luther-Straße zu melden.

