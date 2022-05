POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.05.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Mudau: Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Donnerstag mit einem Fahrzeug ein Auto in Mudau und flüchtete anschließend. Zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den in der Mörschenhardter Straße geparkten Opel Corsa. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Buchen: In den Gegenverkehr geraten

Eine leicht verletzte Person und mehr als 20.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls bei Buchen. Gegen 8 Uhr war eine 33-Jährige mit ihrem BMW auf der Landesstraße 582 zwischen Eberstadt und Buchen utnerwegs. Etwa zwei Kilometer vor der Ortseinfahrt geriet die Frau mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fiat Ducato eines 27-Jährigen. Durch den Zusammenprall wurde die Frau leicht verletzt. Der 27-Jährige und sein 22-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Die Landesstraße war für die Bergungsmaßnahmen zeitweise komplett gesperrt.

