Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.05.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

A81 / Tauberbischofsheim: Vollsperrung nach Lkw-Unfall

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der A 81 in Richtung Stuttgart musste die Fahrbahn mehrere Stunden gesperrt werden. Ein 47-Jähriger war gegen 6.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Gerchsheim und Tauberbischofsheim mit seinem Lkw unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte 16 Leitplankenelemente und ein Brückengeländer. Hierdurch wurde auch der Tank des Lasters aufgerissen, wodurch rund 150 Liter Diesel auf die Fahrbahn liefen. Die Feuerwehr Tauberbischofsheim war mit 24 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand Sachschaden von rund 150.000 Euro. Der 47-Jährige blieb unverletzt. Die Fahrbahn ist zur Reinigung und Bergung für mehrere Stunden gesperrt. Eine Ausleitung an der Anschlussstelle Gerchsheim wurde eingerichtet.

Bad Mergentheim: Motorradfahrer landet im Graben

Ein 16-Jähriger kam am Mittwoch mit seinem Motorrad bei Bad Mergentheim von der Fahrbahn ab. Er befuhr die Igersheimer Straße in Richtung Igersheim und passierte eine Unterführung. In der darauffolgenden Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte rechts in einen Graben. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Tauberbischofsheim: 7.000 Euro Schaden nach Unfall

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Tauberbischofsheim musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden. Ein Opel-Lenker befuhr gegen 19 Uhr die Wertheimer Straße in Richtung Impfingen. Auf Höhe des dortigen Autohauses wollte er nach links abbiegen und hielt verkehrsbedingt an. Ein von hinten heranfahrender Golf-Lenker erkannte das wohl zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr hinzugezogen werden. Die Straße wurde zur Reinigung kurz gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell