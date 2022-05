Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.05.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Fußgängerin läuft einfach auf die Straße

Ein Radfahrer wurde am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall an der Neckarpromenade in Heilbronn schwer verletzt. Gegen 18 Uhr trat eine 76-jährige Frau auf die Fahrbahn der Badstraße, ohne sich zuvor umzusehen. Der herannahende 51-jährige Radler musste eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenprall mit der Frau zu verhindern. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Drahtesel und stürzte. Durch den Unfall wurde der Mann schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Lauffen am Neckar: Bagger beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten in der Nacht auf Mittwoch einen Bagger in Lauffen. Zwischen 17 Uhr und 7 Uhr begaben sich die Täter zu der Baustelle des neuen Fahrradweges in der Otto-Konz-Straße und machten sich über die abgestellte Baumaschine her. Unter anderem schlugen sie die Scheiben des Baggers ein und flüchteten anschließend unerkannt. Insgesamt verursachten die Unbekannten circa 1.000 Euro Sachschaden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Schwaigern: Kind vermutlich verletzt und weitergefahren

Die Polizei sucht nach zwei Kindern, die vergangene Woche Freitag mit Tretrollern in Schwaigern unterwegs waren. Ein Fahrer eines Paketdienstes parkte gegen 16.45 Uhr mit seinem Transporter in der Bahnhofstraße. Als er seine Tür öffnete, übersah er zwei Kinder auf ihren Tretrollern. Eines der beiden Kinder prallte gegen die Innenseite der Fahrertür. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Ob das Kind verletzt wurde ist nicht bekannt. Der Fahrer schimpfte mit den Kindern, woraufhin diese weinend davonfuhren. Zur Klärung des Unfalls, bittet die Polizei die Eltern der Kinder, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Talheim: Zeugen nach Unfall gesucht

Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 bei Talheim sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. In der Nacht auf Mittwoch, gegen 22.30 Uhr, war ein 55-Jähriger mit seinem Subaru von Lauffen kommend in Richtung Heilbronn unterwegs. Dabei überholte der Mann den vorausfahrenden Mercedes Sprinter eines 42-Jährigen. Nach dem Überholvorgang ordnete sich der Subaru-Fahrer zwischen einem blauen Pkw und dem Sprinter wieder ein. Aus nicht ersichtlichen Gründen bremste der blaue Wagen vor dem 55-Jährigen plötzlich ab, woraufhin der Mann eine Gefahrenbremsung durchführen musste. Dies erkannte der Mercedes-Fahrer vermutlich zu spät und fuhr auf den Subaru auf. Die unbekannte Person in dem blauen Fahrzeug fuhr weiter, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Zudem wurde der 42-Jährige leicht verletzt Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

