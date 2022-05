Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.05.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Baum angesägt - hoher Schaden

Unbekannte beschädigten zwischen vergangenem Samstag und Donnerstag einen Baum in Tauberbischofsheim. Der oder die Täter sägten den etwa 20 Jahre alten Rosskastanienbaum am Wörtplatz, nahe der Tauberbrücke, an. Durch einen Sturm am Freitag knickte der Baum aufgrund der Beschädigung um. Der Kastanienbaum war bereits mehrere Tage zuvor angesägt oder in den vergangenen Tagen nochmals nachgesägt worden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810.

Großrinderfeld: Kind stürzt mit Roller

Eine 9-Jährige wurde beim Sturz von ihrem Cityroller am Donnerstag in Großrinderfeld leicht verletzt. Das Mädchen fuhr gegen 17.45 Uhr die Gartenstraße bergabwärts und verlor vermutlich aufgrund der unebenen Straße die Kontrolle und stürzte. Eine Zeugin hörte die Rufe der 9-Jährigen und verständigte den Rettungsdienst. Dieser nahm die Leichtverletzte mit ins Krankenhaus zur Untersuchung.

Wertheim: Zwei Totalschäden nach Unfall

Zu einem Unfall zwischen zwei Pkw kam es am Donnerstagnachmittag bei Wertheim. Ein Toyota-Fahrer war gegen 16.45 Uhr auf der Bestenheider Landstraße in Richtung Bestenheid unterwegs. Ein VW Golf-Fahrer hielt an der dortigen Bushaltestelle rechts der Fahrbahn. Er wollte auf die Straße einfahren um zu wenden und seine Fahrt in Richtung Wertheim fortzuführen. Hierbei übersah er vermutlich den Toyota und es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. An den Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell