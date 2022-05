POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.05.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Künzelsau: Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Donnerstag mit einem Fahrzeug ein Auto in Künzelsau und flüchtete anschließend. Zwischen 6 Uhr und 17.30 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den in der Taläckerallee geparkten Audi. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Künzelsau: Versuchter Dieseldiebstahl - Zeugen gesucht

Diebe versuchten in der Nacht auf Donnerstag auf einer Baustelle in Künzelsau Treibstoff abzuzapfen. Die Unbekannten begaben sich zwischen 0 Uhr und 2.30 Uhr in die Straße "Siegelhof" und machten sich an der dortigen Dieseltankanlage einer Baustelle zu schaffen. Letztendlich flüchteten die Täter ohne Beute. Warum sie die Tatausführung abbrachen, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Mulfingen: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag einen in Mulfingen geparkten Pkw und floh. Die Person touchierte zwischen 13 Uhr und 17 Uhr mit ihrem Gefährt einen in der Hauptstraße geparkten VW Golf. Der oder die Unbekannte fuhr nach dem Zusammenprall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von xxx Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Künzelsau: Nackte Frau unterwegs

In der Nacht auf Freitag war eine betrunkene Frau splitterfasernackt in Künzelsau unterwegs. Gegen 1 Uhr riefen Anwohner die Polizei, da die 30-jährige Frau nackt auf dem Kirchplatz umherlief und um Hilfe schrie. Die alarmierte Polizei kümmerte sich um die Frau. Da die Umstände des Vorfalls zu diesem Zeitpunkt völlig unklar waren und sich die 30-Jährige an nichts mehr erinnern konnte, wurde sie zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gibt es keine Erkenntnisse auf eine Straftat zum Nachteil der Frau. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab mehr als 3,4 Promille, weshalb sie zum eigenen Schutz ihren Rausch in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers ausnüchtern musste.

Öhringen: Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Mittwoch mit einem Fahrzeug ein Auto in Öhringen und flüchtete anschließend. Zwischen 8.45 Uhr und 18.15 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den in der Herrenwiesenstraße geparkten VW Golf. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

