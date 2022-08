Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter belästigt Frau - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr war eine 29-jährige Frau zu Fuß im Boxbergring zwischen der Bank und dem Einkaufszentrum unterwegs. In der Unterführung sprach ein bisher unbekannter Täter die Frau, welche mit ihrer Tochter unterwegs war, an und zeigte ihr ein Bild auf seinem Smartphone. Bei dieser Gelegenheit umarmte der Unbekannte die Frau, welche sich daraufhin versuchte zu entfernen. Der Mann folgte ihr und fasste ihr hierbei zweimal an das Gesäß. Danach flüchtete der Mann in Richtung eines Supermarkts. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: südländisches Erscheinungsbild, ca. 170 cm groß, Drei-Tage-Bart, trug eine blaue Schildmütze, Sonnenbrille, beige Dreiviertelhose, dunkles Shirt, auffällig weiße Zähne, trug braune Papiereinkaufstasche, Tattoos an Armen, sprach Englisch. Zeugen, welche die Situation beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

