POL-SN: Motorraddiebstahl nach Garageneinbruch in Schwerin-Lankow

Schwerin (ots) - Zu einem Tageswohnungseinbruch kam es am 20.5. in der Zeit von 14.00 Uhr bis 20.15 Uhr in der Weststadt: Unbekannte Täter brachen während der Abwesenheit des geschädigten Ehepaares (70 J. w/ 75 J. m) in deren Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wossidlostraße ein. Die Täter entwendeten Bargeld sowie persönliche Gegenstände aus der Wohnung der Rentner. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

mehr