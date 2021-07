Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen-Malmsheim: 39 Jahre alter Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil sie ihn übersah, kam es am Dienstag gegen 17.40 Uhr in der Jägerstraße in Malmsheim zu einem Unfall zwischen einer 63 Jahre alten Seat-Lenkerin und einem 39-jährigen E-Bike-Fahrer. Der Radfahrer war auf dem Radweg in Richtung des Malmsheimer Ortskerns unterwegs. Die Seat-Lenkerin befuhr die Jägerstraße und wollte den kreuzenden Radweg passieren. Hierbei übersah sie, trotz eines angebrachten Verkehrsspiegels, den heranfahrenden 38-Jährigen und nahm diesem die Vorfahrt. Der Radler versuchte noch durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern, was ihm jedoch nicht gelang. Er kollidierte mit dem Seat und stürzte auf die Straße. Der 38-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber musste letztlich nicht eingesetzt werden. Es entstand kein Sachschaden.

